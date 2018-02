Via San Girolamo, conducente colpisce furgone in sosta e si ribalta con l'auto: trasportata in ospedale

Attimi di paura per un'anziana conducente che questa mattina si è ribaltata a bordo della propria auto, una Lancia Ypsilon, in via San Giorolamo, la strada che dal centro cittadino conduce a Ponte San Giovanni. Secondo quanto ricostruito la conducente avrebbe prima urtato un furgone parcheggiato, per poi perdere il controllo del veicolo che si è infine ribaltato.

Immediato l'intervento del 118 che ha provveduto a trasportare l'anziana in ospedale, anche se le sue condizioni non sarebbero fortunatamente gravi. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Cavour e una pattuglia della polizia municipale per effettuare tutti i rilievi del caso e stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.