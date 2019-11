Incidente a Perugia, auto vola nella scarpata: donna in ospedale

Incidente in via Pieve di Campo, tra Perugia e Ponte San Giovanni, nel pomeriggio di domenica 24 novembre. Un'auto - per cause ancora in corso di accertamento - è finita nella scarpata di fronte al cimitero. Sul posto i vigili del fuoco di Perugia, i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine.

La donna di 52 anni che era alla guida dell'auto è stata estratta dall'auto e trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia in codice giallo. Secondo quanto spiegato dall'ufficio stampa dell'azienda ospedaliera non sarebbe in pericolo di vita.

La nota dell'ospedale di Perugia- "È stata trasportata in ospedale dagli operatori del 118 una donna di 52 anni residente nel comune di Deruta - spiega l'Azienda Ospedaliera di Perugia - , che nel primo pomeriggio ha riportato lesioni allo sterno e in altre parti del corpo a seguito del ribaltamento della propria autovettura. Il fatto è avvenuto in via Pieve di Campo, a Perugia. Le condizioni della donna non sono particolarmente gravi, i sanitari hanno infatti escluso la prognosi riservata ; il codice assegnato dagli operatori del 118 è quello giallo".

Lungo la E45, intorno alle 14 della giornata di oggi, all'altezza dello svincolo di Torgiano, due auto si sono scontrate. Due i feriti soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale per accertamenti.