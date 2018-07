Pievaiola, grave incidente stradale: auto si ribalta, due feriti di cui uno grave

Un nuovo incidente stradale si è verificato in via Pievaiola intorno alle 17,20 del 28 luglio. Per cause ancora da accertare una Audi A3 si è ribaltata più volte restando capovolta sullì'asfalto. All'interno del veicolo due persone. L'allarme è scattato immediatamente perchè il guidatore, a quanto sembra era, rimasto intrappolato tra le lamiere e non riusciva ad uscire autonomamente. Le sue condizioni sono apparse subito serie, fondamentale è stata la presenza dei Vigili del Fuoco che hanno liberato il ferito e affidato alle cure del personale medico del 118. Il codice è rosso, mentre per l'altro passeggero si parla di ferite lieve. Sul posto sono state inviate due ambulanze.

