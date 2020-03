Via Cortonese, grave incidente nella notte: auto contro spartitraffico, muore uomo

Nella notte si è verificato un incidente stradale nella zona Cortonese a Perugia dove sono rimaste coinvolte due persone che viaggiavano su una Ford Focus. Il 118 giunto sul posto nulla ha potuto per uno dei due: si tratta di uno straniero, un nord-africano, che si trovava lato passeggero. Mentre l'uomo che era alla guida - un italiano - è rimasto ferito ma non gravemente. La Ford Focus station wagon ha perso il controllo nella curva di via Cortonese andando ad urtare un cartello stradale sull’isola dello spartitraffico, per poi finire la corsa sul piazzale della stazione minimetro di Fontivegge. Nel sinistro non risultano essere coinvolti altri veicoli.Sul posto sono intervenuti polizia locale, polizia stradale, vigili del fuoco e guardie giurate che per primi hanno chiamato i soccorsi