Incidente stradale in via Baracca, tre feriti trasportati in ospedale

Incidente stradale in via Baracca a Perugia. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale, due auto si sono schiantate intorno alle 9.20. Sul posto i vigili del fuoco di Perugia, i vigili urbani e i soccorritori del 118 con un'automedica e un'ambulanza. Tre i feriti soccorsi e trasportati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per gli accertamenti del caso.

Lungo la E45, invece, un'auto è stata distrutta da un incendio, tra Deruta e Casilina.