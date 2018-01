Il rimorchio di un autoarticolato si ribalta in mezzo alla strada: i vigili del fuoco intervengono con l'autogru

Intervento dei vigili del fuoco con l'autogru nella zona di Valtopina, in località Balciano, nel tardo pomeriggio di oggi. Per cause ancora in fase di accertamento, il rimorchio di un autoarticolato si è ribaltato in mezzo alla strada, creando non pochi disagi agli automobilisti di passaggio. Fortunatamente il conducente è uscito illeso e l'incidente non ha coinvolto altri mezzi; sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Gaifana, mentre sono in corso le operazioni con l'ausilio dell'autogru per rimuovere il rimorchio dalla sede stradale.