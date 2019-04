In Breve - Scontro frontale ieri in Valnerina: due auto coinvolte, tre feriti

Un grave incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi - intorno alle 17 - in Valnerina lungo statale 685. C'è voluto l'intervento della Squadra dei Vigili del Fuoco di Norcia per estrare alcuni passeggeri dagli abitacoli molto danneggiati rispettivamente diuna Zafira e di una Jeep. Due le ambulanze intervenute - in località Biselli - per prestare i primi soccorsi e poi trasferire all'ospedale di Spoleto i tre feriti in codice rosso. Le due auto si sono scontrate in maniera frontale. I rilievi per accertare le case del sinistro sono stati effettuati dai carabinieri di Norcia.