Grave incidente stradale nel perugino: 30enne in prognosi riservata

Si trova in rianimazione, dove lotta tra la vita e la morte, un motociclista di Valfabbrica di 30 anni che nel tardo pomeriggio di ieri è rimasto vittima di un bruttissimo incidente stradale. Il giovane è stato immediatamente trasferito in codice rosso all'Ospedale Santa Maria della Misericordia. Dopo le prime cure al Pronto Soccorso, secondo quanto riferito dall'Ufficio stampa del nosocomio, è stato immediatamente portato in sala operatoria per arginare le molte e gravi ferite e fratture. Fondamentali saranno le prossime 24-36 ore per avere un quadro clinico completo del paziente.

(aggiornamento nel corso della giornata)