Ponte di Ognissanti, incidente sulla statale "Umbro-Laziale": un ferito, traffico deviato

Incidente stradale, questa mattina, sulla strada statale 675 “Umbro Laziale”. Lo scontro ha riguardato un tir, un furgone e un'auto all'interno della galleria dopo quella di San Pellegrino, sulla corsia in direzione Terni, all'altezza di Narni. Il tratto di strada è temporaneamente chiuso. Per il traffico in direzione Terni è disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo di Amelia (km 21,000), con prosecuzione sulla viabilità alternativa. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno estratto dalle lamiere del furgone l'autista: le sue condizioni non sono apparse gravi, ma sono stati disposti gli accertamenti in Ospedale.