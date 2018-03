Umbria, furgone si ribalta lunga la strada: giovane ferito alla testa e trasportato in ospedale

E' stato trasferito all'ospedale Santa Maria di Terni per ferite alla testa e agli arti, un giovane conducente alla guida di un furgoncino rimasto vittima intorno alle 23 di ieri sera di un incidente lungo il raccordo Terni - Orte, in direzione Terni Nord. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi mentre la dinamica del sinistro è al vaglio per cercare di ricostruire quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida del mezzo quando improvvisamente avrebbe perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato su un fianco. Sono stati i vigili del fuoco ad estrarlo dalle lamiere, mentre il 118, giunto sul posto, gli ha prestato le prime cure per poi trasferirlo al pronto soccorso ternano. Come detto, le sue condizioni non sono gravi ma ha riportato ferite alla testa e agli arti.