IN BREVE Umbria, Incidente stradale sulla E45: coinvolti due tir e un'auto

Un brutto incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio, ha costretto l'Anas a chiudere entrambe le direzioni della E45 per permettere di rimuovere i mezzi incidentati. Il sinistra è avvenuto al km 8,100 della strada statale, in località Acquaforte nel comune di San Gemini (TR). Il traffico è deviato sulla circolazione secondaria: uscita obbligatoria allo svincolo San Gemini Nord, in direzione nord e a quello di Montecastrilli, in direzione sud. L'incidente, che ha coinvolto due mezzi pesanti e un’autovettura all’uscita della galleria Collecapretto, non ha causato feriti.