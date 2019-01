Grave incidente sulla Perugia-Ancona: carambola tra mezzi pesanti e auto, un morto

AGGIORNAMENTO - ORE 9.45 - Si aggrava il bilancio dell'incidente sulla Perugia-Ancona. Secondo quanto risulta a PerugiaToday un camionista è morto nella carambola. La strada è ancora chiusa al traffico.

AGGIORNAMENTO - ORE 8.40 - Lo scontro sulla Perugia-Ancona, all'altezza della galleria di Valfabbrica, in direzione di Perugia - strada attualmente chiusa, si transita sulla vecchia provinciale - è avvenuto intorno alle 5 della mattina e i primi soccorsi hanno raggiunto il posto alle 5,15. I feriti - secondo alcune indiscrezioni emerse dal racconto dei testimoni - sono 3-4 e non due come comunicati questa mattina: uno dei quali è stato portato in codice rosso all'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Sarebbe grave. I mezzi coinvolti sono 5; due vetture, un furgone - della nota Pasticceria Piselli - e due mezzi pesanti. Un tir ha rischiato di sfondare le barriere protettive del viadotto, sotto uno strapiombo di una ventina di metri.

AGGIORNAMENTO - ORE 7.40 - Una lunghissima fila, di diversi chilometri si è formata - molti i camion e le auto dei pendolari - - in direzione Perugia dopo il grave incidente ch si è verificato questa mattina sulla Perugia-Ancona. Il sinistro, va precisato, è avvenuto a poche centinaia di metri dall'ingresso della Galleria alle porte di Valfabbrica. I mezzi coinvolti, da quanto riusciamo a vedere in diretta, dalla strada sottostante il calvacavia della Perugia-Ancona sono due: un camion e un furgone. Non è per nulla chiara la dinamica. Fonti non ufficiali parlano di un uomo in gravi condizioni e uin ferito lieve.

Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina, alle prime ore del giorno, ancora al buio, all'interno della Galleria della Perugia-Ancona nel territorio di Valfabbrica. La situazione sarebbe critica tanto che è stato deciso di chiudere la strada in direzione Perugia obbligando gli automobilisti e i bus di linea a proseguire sul vecchio e tortuoso percorso della provinciale reso viscido da ghiaccio e neve. Sul posto si trova la Polizia Stradale, il personale medico del 118 e alcune squadre dei vigili del fuoco. Non si conoscono i particolari e i mezzi coinvolti, ma alcune indiscrezioni parlano almeno di un ferito gravissimo.

