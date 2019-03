UMBRIA Travolta ed uccisa da un'auto mentre attraversa la strada

Incidente mortale al bivio di Papigno a Terni intorno alle 19:30. Al momento sono poche e frammentarie le notizie: unica certezza è che una donna è morta sul colpo. Sarebbe stata investita da un’auto mentre – si dice - stesse attraversando la strada in compagnia del suo cane. Immediato l'intervento del personale medico del 118 ma non c'è stato nulla da fare.

