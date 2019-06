Umbria, tragedia lungo la strada: l'auto si schianta contro un albero, muore a 36 anni

Inutili tutti i tentativi di soccorso. Un giovane narnese di 36 anni, M.T., è morto stanotte in un incidente stradale. L'auto si è schiantata contro un albero e il ragazzo è morto sul colpo. Il tragico impatto è avvenuto lungo una strada provinciale, in provincia di Viterbo, tra gli abitati di Vasanello ed Orte.

Inutili anche i tentativi dei medici dell'ospedale di Terni di salvare la vita a un 49enne, rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo il raccordo Terni-Orte nella giornata di martedì. Le condizioni dell'uomo, arrivato in ospedale in codice giallo, sono rapidamente peggiorate, portandolo alla morte.