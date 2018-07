Umbria, minorenne muore dopo un gioco fatale: travolto dallo scooter dell'amico

Un gioco finito male quello che degli amici di Acquasparta stavano facendo questa notte, sulla 'variante nuova', che collega il centro abitato alla strada statale Tiberina. Un gioco che ha portato Roberto Albanucci, 17enne del posto, a perdere la vita in un incidente stradale che ha visto coinvolto uno scooter Phantom Malaguti. Gli operatori della croce rossa di Avigliano Umbro che non hanno potuto fare altre che constatare la morte del ragazzo.

LA RICOSTRUZIONE

Probabilmente l'obiettivo dei ragazzi era filmare lo scooter sfrecciare lungo la variante da più vicino possibile. Roberto Albanucci, infatti è stato trovato disteso a terra, con lo smartphone ancora in mano, ma con delle lesioni che non gli hanno lasciato scampo. Pare che il motorino lo abbia urtato in diversi punti vitali come il collo e la testa. Le ferite erano troppo gravi, la Croce rossa ha solo potuto constatarne la morte.

Ferito in modo lieve anche il ragazzo di 16 anni in sella al motorino, che dopo aver urtato l'amico è caduto. Ora il giovane è sotto shock e non sa ancora che l'amico è morto. Gli specialisti sono all'opera per capire come comunicargli la notizia.

I due - secondo quanto accertato finora - sono giunti insieme sul luogo dell'incidente in scooter. Il diciassettenne sarebbe quindi sceso, si sarebbe sdraiato e avrebbe realizzato il video del passaggio su un rettilineo, venendo però travolto. Con i due ragazzi c'era anche un a combriccola di amici che avrebbero confermato la ricostruzione, essendo a conoscenza del 'gioco' ideato dal gruppo.

h