Umbria, tir a fuoco, bloccata carreggiata sulla statale Umbro-Laziale. Maxi tamponamento tra sei auto

Giornata difficile per la circolazione in Umbria: se nel perugino un incidente ha bloccato il traffico in direzione Roma, nel ternano si registrano ben due incidenti che hanno provocato molti disagi alla circolazione. Il primo sulla statale umbro-laziale tra Orte e Terni dopo lo svincolo nera Montoro per un incendio di un Tir che trasportava ortaggi. Nessun ferito. Problemi ovviamente per la circolazione: carreggiata bloccata e quindi uscita obbligatoria Nera Montoro. Il secondo: nel tardo pomeriggio di oggi a Narni scalo si è verificato un tamponamento tra 6 autovetture. Alcuni feriti lievi.