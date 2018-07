IN BREVE - Umbria, giornata difficile sull'autostrada del Sole: traffico bloccato causa... cocomeri!

E' stata una nottata e inizia mattinata difficile sull'Autostrada del Sole, nel tratto umbro, tra Orvieto e Fabro in direzione nord: il traffico è stato bloccato per ore a causa di un tir che, dopo un incidente con un'altro mezzo, ha riversato sull'asfalto tutto il carico di cocomeri sulla strada. L'incidente, nei pressi del chilometro 446, ha coinvolto due tir e un'auto senza particolari conseguenze per i conducenti.

