Umbria, perdono il controllo dell'auto e finiscono contro albero: è grave un 26enne

Nella notte di domenica 14 ottobre, dopo le ore 3, il servizio 118 ha trasportato al Pronto soccorso di Terni due uomini rimasti feriti in un incidente lungo la strada 205 Amerina. I due erano a bordo di un'auto che si è schiantata contro un albero. Il più grande è un 36enne (con codice giallo) che ha riportato traumi di tipo ortopedico. Più gravi sono invece le condizioni del ragazzo di 26 anni, entrato in codice rosso, già sottoposto ad un intervento di cardiochirurgia per il serio trauma toracico subito e attualmente in prognosi riservata.