Frontale tra una moto e una utilitaria: il centauro portato d'urgenza in ospedale

Si trova in ospedale un centauro che nel primo pomeriggio di oggi è rimasto vittima di uno scontro con una Fiat Punto a pochi metri da un passaggio a livello nel comune di Umbertide. Le sue condizioni non sono state ancora chiarite dal personale del 118, l'unica certezza è che è stato portato con massima urgenza al nosocomio più vicino. Lo scontro, stando alle prime dinamiche, è un classico frontale; la moto è sbalzata dopo l'impatto fuori strada in un campo che costeggia la strada. Il fatto è avvenuto in località Verna intorno alle 14,30. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilievi. Non è in pericolo di vita il conducente dell'utilitaria.

