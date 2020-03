Umbertide, perde il controllo dell'auto e si ribalta: mezzo distrutto e patente ritirata ad un 70enne

Il fenomeno della guida in stato di ebbrezza non riguarda solo i giovani, ma tutte le fasce di età. Come dimostra l'intervento dei Carabinieri di Citerna dopo un incidente avvenuto nel comune di Umbertide nello scorso fine settimana. Un 70enne dopo aver perso il controllo del mezzo è finito fuoristrada ribaltandosi: dopo le prime cure del personale medico del 118 e è stato sottoposto ad alcoltest. Anche in questo caso l’esito dei controlli è stato positivo in quanto il pensionato si era messo guida con un tasso di alcol nel sangue pari a 2,23 g/l, oltre 4 volte superiore al limite consentito. Patente ritirata.