FLASH - Scontro frontale sul raccordo Perugia-Bettolle: traffico in tilt

Un grave incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sul Raccordo Autostradale Bettolle Perugia dove il traffico è provvisoriamente bloccato al km 23,000 – in entrambe le direzioni – in località Tuoro sul Trasimeno (Perugia). Un blocco del traffico causato da uno scontro frontale all’interno dell’area di cantiere dove vige un doppio senso di circolazione. Sul posto sono presenti il personale Anas, le Forze dell’Ordine per ripristinare la circolazione il prima possibile.

AGGIORNAMENTO NEL CORSO DELLA SERATA