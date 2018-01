Sangue sulle strade in Umbria: pedone preso in pieno da un furgone, muore 46enne

Non c'è stato nulla da fare per un 46enne residente a Trevi - ma originario di Roma - che ieri notte è stato travolto da un furgone lungo la vecchia Flaminia all'altezza del bivio per Pietrarossa di Trevi. L'uomo è morto sul colpo: il 118 allertato immediatamente non ha potuto fare altro che constatare il decesso. I carabinieri stanno indagando sul ventenne alla guida del furgone che ha perso il controllo del mezzo travolgendo il pedone.

Per il momento, è indagato per omicidio stradale. Il giovane - residente in un paesino della Valnerina - era alla guida del mezzo cabinato per consegnare prodotti per un'azienda spoletina. L'uomo è rimasto sotto choc ed è ferito in maniera non seria. I Carabinieri cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.Il conducente è stato indagato per omicidio stradale.