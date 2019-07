Incidente stradale a Trevi, ferito intrappolato tra le lamiere: salvato dai vigili del fuoco

Incidente stradale a Trevi nella mattinata di mercoledì 31 luglio. Intorno alle 9 i vigili del fuoco della squadra di Spoleto sono intervenuti nella zona di Pietrarossa per liberare un uomo rimasto intrappolato tra le lamiere dell'auto.



Sul posto anche il 118, che ha subito soccorso il ferito. La dinamica dell'incidente, con un'unica auto coinvolta, è al vaglio delle forze dell'ordine.

Nella mattinata di oggi, lungo la E45, si è verificato un incidente mortale. Per cause ancora in fase di accertamento un uomo, alla guida di un furgone, è andato a sbattere contro il guard rail. Inutili i tentativi di soccorso, è morto nello schianto.

Nella serata di ieri, invece, lungo la Foligno-Civitanova, un motociclista è morto in un drammatico incidente stradale alle porte di Foligno. La compagna è ricoverata in Rianimazione all'ospedale di Foligno.