Incidente stradale a Trevi, l'auto finisce nel campo e si schianta contro un albero

Incidente stradale a Pigge di Trevi nella mattinata di venerdì 21 giugno. L'allarme è scattato intorno alle 11. Un'auto, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada e si è schiantata contro un albero. Due le persone rimaste coinvolte nell'incidente. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri.



I due feriti, soccorsi dall'ambulanza, un uomo e una donna di circa 50 anni, sono stati portati all'ospedale di Foligno in codice rosso.

Notizia in aggiornamento