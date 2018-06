Tragedia sulla Flaminia - Tre operai, tre uomini perbene cancellati da fiamme e lamiere

Daniele (Spigarelli) ed Enrico (Rossi) erano operai che facevano a turno per prendere l'auto per arrivare ogni giorno sul posto di lavoro tra Fabriano e Sassoferrato, nelle vicine Marche. Paolo, calabrese doc, anche lui era un operaio, ed era tornato dal suo paese con due grandi borsoni: quello pieno di cibo calabrese, l'altro con i vestiti e le scarpe. Tre vite normali - fatte di sacrifici e figli, di lavoro e amici al bar - che questa mattina si sono scontrate per la prima e ultima volta. Enrico guidava la nuova Panda che aveva acquistato da poco, Daniele era sul lato passeggero. Paolo (Trotta) invece era alla guida di una 500, bianca e scattante.

Poi è successo qualcosa (che sarà oggetto dell'indagine della Polizia Stradale). Uno dei due mezzi sbanda, finisce sulla corsia opposta, neanche il tempo di una frenata, neanche il tempo di un "padrenostro", scricchiolano a morte le lamiere, svanisce la vita. La piccola Panda, dopo l'impatto, prende fuoco: la benzina - quel poco presente nei tubi - finisce sul motore bollente e si infiamma prendendo possesso dell'abitacolo (regge bene invece senza esplodere la bombola a metano). Enrico nonostante le ferite è riuscito ad uscire dal mezzo, ma riesce ad andare poco lontano.

E' l'unico che ha tentato di lottare contro la morte, ma senza batterla. Un altro lavoratore pendolare vede tutto e chiama il 118 e forze dell'ordine. E' un testimone prezioso per capire le dinamiche. L'altissima velocità potrebbe essere uno dei motivi del sinistro. Ma tutto il dossier indagini è in mano alla Polizia Stradale che fino alle 13 di oggi, dalle 5.30, ha raccolto dati e testimonianze. A prestare i primi inutili soccorsi, in quell'ìnferno di morte, è un autotrasportatore. Alcuni colleghi di Daniele ed Enrico arrivano poco dopo, passano ma senza capire chi sono le vittime. Poche ore dopo, in fabbrica, scopriranno la dura realtà.

La voce si sparge velocemente a Gualdo Tadino e Casacastalda, frazione di Valfabbrica. Si parla da subito di tre morti: due identificati, l'altro invece no ancora perchè reso irriconoscibile dalle fiamme. Ma poi sarà identificato. Arrivano gli amici e qualche parente su quel pezzo di nuova Flaminia liscio e con l'asfalto ben curato, a poche decine di metri dallo svincolo. Sfilano le auto sui carrattrezzi: sono scatolette distrutte, tagliate, bruciate, gli interni non hanno più forma. Viene voglia di piangere. Gualdo Tadino, Casacastalda e Cosenza sono città a lutto. Addio a tre uomini normali morti sulla strada che li portava al lavoro. Tre famiglie che restano che ora