Schianto lungo la strada, 92enne finisce in ospedale: è in prognosi riservata

E' ricoverato in prognosi riservata l'anziano conducente che all'alba di questa mattina, giovedì 30 agosto, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Todi. Si tratta di un italiano classe 1926, soccorso dopo essere uscito fuori strada con il proprio veicolo. Non è escluso quindi che si tratti di un incidente autonomo, ma sono in corso i rilievi e gli accertamenti da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto. Il conducente, ferito, dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Al momento si trova ricoverato nel reparto di Neurologia e i medici non hanno ancora sciolto la sua prognosi. Al vaglio i motivi che hanno causato l'incidente.