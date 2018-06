Terribile schianto contro un furgone, muore centauro: addio a Massimo

Era di Pesaro e aveva 67 anni Massimo Della Fornace, il centauro deceduto a seguito di un violentissimo impatto durante un' escursione in Umbria. Il tremendo scontro contro un furgone si è verificato lungo la strada provinciale tra Norcia e Preci, in Valnerina. E' stato il conducente del mezzo a dare l'allarme, permettendo così l'arrivo tempestivo dei soccorritori.

Una volta arrivati sul luogo dell'incidente però non hanno potuto far altro che constatarne il decesso del 67enne. Il motociclista è morto sul colpo e a nulla sono i valsi i tentativi per salvargli la vita, A lungo i carabinieri sono stati impegnati per ricostruire la tragica dinamica dell'incidente tanto che la strada è stata chiusa al traffico per circa due ore per consentire di effettuare tutti i rilievi del caso. I due mezzi stavano viaggiando in direzione opposta quando, per cause che sono ancora al vaglio degli inquirenti, si sono scontrati. Ad avere la peggio è stato purtroppo il 67enne. Lutto e sconcerto per la morte dell'uomo.