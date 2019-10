Umbria, tragico incidente lungo il raccordo: muore motociclista

Schianto mortale all’alba di mercoledì 23 ottobre. All’altezza del ponte, in zona Macchiagrossa, lungo il raccordo Terni-Orte poco dopo lo svincolo per l'E45 direzione Narni, un uomo è morto in un drammatico incidente in moto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, per effettuare i rilievi del caso, ed i vigili del fuoco.

Aggiornamento ore 10.40. Come spiega una nota dell'Anas "in seguito all'incidente, sulla strada statale 675 "Umbro Laziale" il traffico in direzione Orte è deviato sulla viabilità secondaria con uscita a Terni Ovest e rientro allo svincolo di San Gemini. Il traffico proveniente dalla SS3bis "Tiberina" che deve immettersi sulla SS675 in direzione Orte può proseguire sulla SS675bis e uscire al successivo svincolo Terni centro/Narni scalo".