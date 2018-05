Paura lungo la Flaminia, con l'auto fa un volo di 15 metri: conducente "miracolato"

Se l'è cavata soltanto con qualche graffio, il conducente che nella tarda serata di ieri, lungo la Flaminia, è precipitato con l'auto giù per una scarpata. Un volo di circa 15 metri da cui è fortunatamente uscito illeso. L'incidente si è verificato poco dopo le 20 di mercoledì 29 maggio mentre stava percorrendo la Flaminia, tra Narni e Otricoli, nel ternano.

Per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo in dirupo. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto e all'interno dell'auto viaggiava solo il conducente, soccorso, ma fortunatamente in buone condizioni. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per recuperare il veicolo con l'ausilio di un'autogru.