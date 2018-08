Incidente stradale nel giorno di Ferragosto all'altezza di Assisi: auto contro le barriere, c'è un ferito

Ha perso il controllo della propria auto, dopo essere uscito dalla Statale Centrale Umbra, allo svincolo di Rivotorto di Assisi finendo prima contro alcuni cartelli stradali e poi prendendo in pieno la barriera che delimita la strada dai campi. Il fatto è avvenuto intorno alle 7 di questa mattin 15 agosto: sul posto i Vigili del Fuoco per togliere l'auto dalla strada e le forze dell'ordine che hanno esaminato le dinamiche del sinistro. Non ci sono altre auto coinvolte. L'automobilista è rimasto leggermente ferito. Il mezzo, una Opel nera, è stata fortemente danneggiata dall'impatto con le barriere. Il traffico non ha subito particolari rallentamenti.





