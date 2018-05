Schianto lungo la Flaminia, frontale tra due auto e conducente in ospedale

E' di un ferito - fortunatamente non grave - il bilancio dello scontro frontale tra due auto che si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15.30, lungo la Flaminia. L'incidente è accaduto tra Terni e Spoleto, all'altezza della frazione di Molinaccio (Spoleto); la dinamica è al vaglio della polstrada di Terni, intervenuta sul posto per i rilievi e la viabilità. Intervenuti anche i vigili del fuoco e i soccorritori del 118, che hanno proveduto a trasportare uno dei due conducenti in ospedale, per tutti gli accertamenti del caso. Da quanto si apprende le sue condizioni non sarebbero gravi.