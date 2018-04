Code e lunghe file: tre mezzi incidentati sulla Centrale Umbra 75

Una mattinata difficile per gli automobilisti che questa mattina, già di buon'ora, hanno percorso la Statale 75 Centrale Umbra. Lunghe code e anche uscita forzata sulla viabilità secondaria per consentire prima il recupero di tre mezzi incidentati e poi la bonifica dell'area causa di pericolose chiazze d'olio sull'asfalto. Lo scontro, al vaglio dei Carabinieri, sarebbe avenuto tra l'uscita di Spello e quella di Foligno. Sono tre i veicoli incidentati pesantemente ma con conseguenze leggere per passeggeri e automobilisti. Sul posto anche personale dell'Anas e i sanitari del 118.