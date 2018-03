Incidente stradale nello spoletino auto finisce contro un albero, muore una donna

C'è voluto l'intervento dei Vigili del Fuoco di Spoleto per estrarre il corpo senza vita di una donna, identificata ma le cui generalità non sono state fornite, dopo il terribile impatto avvenuto lungo la strada provinciale 460 che dalla Bruna porta a Terzo la Pieve. La donna era alla guida di una vecchia Fiat Punto bianca quando è finita, per cause da accertare contro un albero. Per i soccorritori non c'è stato nulla da fare dato che la morte è arrivata sul colpo. Da una prima ricostruzione dei Carabinieri, si ipotizza la perdita del controllo del mezzo a causa dell'asfalto resto viscido dalle piogge di questi giorni.