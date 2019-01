Tragedia sulla strada, perde il controllo dell'auto e si schianta contro albero: muore un 30enne, grave l'amico

Il 2019 si apre purtroppo con un altro incidente mortale in Umbria. Intorno alle 3,30 di questa mattina i medici del personale medico del 118 sono intervenuti in via dei Filosofi a Spoleto dopo la richiesta di intervento effetuatx di alcuni automobilisti che aveva visto una Fiat Panda schiantarsi contro un albero. All'interno dell'abitacolo due giovani in condizioni gravi. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per un 29enne residente a Spoleto, alla guida dell'auto, che sarebbe deceduto sul colpo.

Trsferimento d'urgenza in codice rosso per l'altro passeggero, un 30enne della Valnerina, all'Ospedale di Terni: attualmente si trova in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Secondo una prima ricostruzione - sul posto sono intervenuti per i rilievi i Carabinieri del comandante Aniello Falco - la causa dell'incidente sarebbe il ghiaccio alimentato dalla neve e dalla basse temperature di questi giorni. L'automobilista, senza colpe, avrebbe perso il controllo del mezzo che dopo diversi metri senza controllo si è schiantato contro l'albero. I due avevano passato la serata in un locale di Spoleto.

(aggiornamenti nel corso della giornata)