Auto abbatte il guardrail e finisce in un fosso: ferito portato in Ospedale

Ha divelto le protezioni stradali ed è poi finito in un fosso. I Vigili del Fuoco di Spoleto sono dovuti intervenire per estrarre dall'abitacolo un automobilista rimasto intrappolato. L'uomo ferito è stato portato dal personale medico del 118 all'Ospedale di Spoleto. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi di routine. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di oggi in zona San Brizio.

