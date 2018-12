Incidente stradale nello spoletino, uomo estratto vivo dall'auto finita fuoristrada

Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina nello spoletino. È rimasto ferito in codice rosso un automobilista. L'allarme è scattato poco dopo le 11 di questa mattina, la squadra del Distaccamento di Spoleto dei Vigili del Fuoco è intervenuta immediatamente in localitá a Casette di Uncinano Spoleto. Il ferito è stato estratto dagli uomini della squadra che poi lo hanno affidato al personale medico del 118 che dopo le prime cure lo hanno trasportato in ospedale. I Carabinieri stanno indagando sulle dinamiche ma a quanto pare l'automobilista ha perso il controllo del mezzo finendo in un uliveto.