Travolto e ucciso sul marciapiede davanti casa: attendeva l'amico per andare a caccia

Aspettava un amico, davanti il portone di casa, per andare a caccia insieme. La grande passione di una vita che non voleva di certo abbandonare nonostante avesse superato gli 80 anni. Insomma, una domenica come tante per Franco Chiocci, spoletino e residente a San Giovanni di Baiano, iniziata alle sei del mattino. Ma stavolta invece dell'amico è arrivato prima uno sfortunato giovane di 19enne che ha perso i controllo dell'auto finendo sul marciapiede proprio dove stava attendendo per andare a caccia Franco.

L'impatto è stato devastante e per l'80enne non c'è stato nulla da fare. E' morto sul colpo. Il giovane spoletino invece è stato portato in ospedale perchè sotto choc: è stato sottoposto agli esami di rito, alcoltest e drug test. A suo carico è scattata la denuncia a piede libero per l'omicidio stradale.