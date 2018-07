Contessa, finiscono con l'auto in un fosso: marito e moglie al Pronto Soccorso

Poteva andare decisamente peggio ad una coppia di anziani, marito e moglie, finiti fuoristrada lungo la Contessa. L'impatto è stato forte ma per fortuna entrambi non rischiano la vita: ad aver avuto la peggio è la donna che è stata portata a Branca in codice giallo e si sospettano alcune fratture; è andata decisamente meglio all'uomo che era alla guida dell'auto portato al Pronto Soccorso ma in codice verde. L'auto una Lancia Y è finita in un fossato per cause ancora da accertare dopo la galleria in direzione Fano. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a rimuove il mezzo incidentato.