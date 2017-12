Scontro tra due auto la notte di Natale: ventenne gualdese resta grave, il bollettino medico

La prognosi resta riservata a 30 ore dal grave incidente stradale di cui è rimasto vittima alle 4 del mattino - il giorno di Natale - il ventenne gualdese - Mattia R. - che attualmente si trova nel reparto di rianimazione dell'Ospedale di Perugia dopo il trasferimento da quello di Branca a causa della complessività del quadro clinico. Durante il trasporto effettuato dal 118 il giovane era rimasto cosciente. L'ufficio stampa del nosocomio perugino ha confermato che il giovane è grave ed ha riportato politraumi considerati rilevanti, tra questi un trauma cranico.

Grave incidente stradale nella notte: scontro tra due auto, grave ventenne

Per il momento i medici non hanno nessuna intenzione di aggiungere altro. Le prossime 24-48 ore saranno importanti per definire la situazione. Accanto al giovane si trova tutta la sua famiglia e molti amici. I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi dell'incidente dove sono rimaste coinvolte due auto: per puro miracolo è rimasto illeso il conducente dell'altro mezzo anche se il suo veicolo è andato praticamente distrutto. Il fatto è avvenuto all'inizio di viale don bosco a Gualdo Tadino.