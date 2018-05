Schianto tra tre auto lungo la superstrada, 118 sul posto: tre feriti e traffico in tilt

E' di tre feriti - fortunatamente non gravi - il bilancio dell'incidente accaduto nella tarda mattinata di oggi lungo la Centrale Umbra. Per cause ancora tutte da stabilire, nell'incidente sono rimaste coinvolte tre auto. E' accaduto all'altezza di Bastia Umbra, direzione Perugia e il traffico ha subito pesanti ripercussioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e l'ambulanza, dove i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure ai feriti. Si registrano rallentamenti da Santa Maria degli Angeli fino all'uscita di Bastia Nord.