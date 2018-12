In Breve - Madre e figlia di 3 anni ferite e portate in Ospedale: scontro a San Sisto

Sono fuori pericolo una mamma e la figlia di tre anni che ieri sera sono state trasportate all'Ospedale Santa Maria della Misericordia nella tarda serata di ieri dopo uno scontro avvenuto nell'area di San Sisto. Alla fine al Pronto Soccorso le ferite e i traumi sono stati considerati minori rispetto alla prima diagnosi, pochi giorni di prognosi e solo tanta paura. L'incidente è avvenuto tra due auto alle 22 in via Cimarosa: ad aver avuto la peggio la Y della Lancia dove erano presenti mamma e figlia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della centrale di Madonna Alta, il 118 e la polizia stradale; questi ultimi hanno effettuato i rilievi per capire le dinamiche del sinistro.