San Marino di Perugia, scontro tra due auto: ferito portato al Pronto Soccorso

Scontro frontale tra due vetture ieri sera, intorno alle 20,15, lungo la strada comunale di San Marino, frazione di Perugia, all'altezza del campo del tiro al volo. L'incidente ha provocato un ferito che è stato portato al Pronto Soccorso del Santa Maria della Misericordia dal personale medico del 118. E' stato necessario anche l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberare la strada e mettere in sicurezza gli automobilisti e passeggeri rimasti coinvolti nel sinistro stradale. Il ferito, secondo fonti ospedaliere, non sarebbe in gravi condizioni.