Incidente a San Mariano, auto centra e abbatte cancello di una scuola

Tragedia evitata davanti una scuola a San Mariano. Oggi, intorno alle 13, una donna a bordo di un'auto ha urtato con violenza contro il cancello di una scuola materna, abbattendolo. Sono intervenuti gli operatori del 118 per trasportare in ospedale la donna, che ha riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Per fortuna l'incidente è avvenuto pochi minuti prima dell' uscita dei bimbi dalla scuola materna. I soccorritori parlano di una tragedia evitata. La donna, sotto choc per l'accaduto, è stata medicata e verrà dimessa nelle prossime ore.