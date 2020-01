San Marco, automobilista travolge pedone sulle strisce e poi fugge: indagini in corso

La Polizia Municipale di Perugia sta indagando su un pirata della strada che ieri sera non si è fermato per soccorrere un pedone dopo averlo investito sulle strisce. Il caso è avvenuto ieri sera, poco prima delle 21, a San Marco all'altezza del bar il Gingillo. L'investito - secondo una prima ricostruzione - sarebbe stato medicato per le ferite post-impatto con la vettura. Ma non dovrebbero esserci gravi conseguenze fisiche. Il pirata della strada si è sarebbe fermato per raccogliere, secondo alcuni testimoni, lo specchietto in parte divento durante l'incidente. Le indagini vanno avanti.

COSA RISCHIA PER OMISSIONE DI SOCCORSO? - Chiunque non si ferma in caso di incidente con danno alle persone, è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni e la sanzione accessoria del ritiro della patente da 1 a 3 anni.