A passeggio con il cane viene investito da un'auto: 37enne grave, trasferito a Siena

Stava attraversando via Tiberina a San Giustino, in compagnia del suo cane, un pitbull, quando è stato investito da una utilitaria guidata da una donna del posto. L'impatto ha fatto volare per diversi metri il pedone che è poi è finito contro un albero. Le condizioni dell'uomo - un 37enne di San Giustino - sono apparse subito molto critiche tanto è vero che il personale medico ha dovuto rianimarlo più volte. I soccorsi sono stati allertati da alcuni residenti che hanno assistito alla scena. Tutto da verificare il comportamento della donna alla guida dell'auto che è al vaglio dei Carabinieri. I medici hanno deciso di trasferire immediatamente a Siena, con l'elicottero Pegaso, il 37enne a causa del suo complicato caso clinico.