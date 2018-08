Finisce fuori strada con la moto: paura per un giovane di 17 anni, ricoverato in gravi condizioni

E' ricoverato in gravi condizioni, ma fortunatamente non è in pericolo di vita il giovane di 17 anni che nel primo pomeriggio di ieri è uscito fuori strada in sella alla sua moto. E' accaduto in Altotevere, in località San Giustino, lungo la strada parallela alla E45. Le cause e le dinamiche dell'incidente sono ora al vaglio della locale polizia municipale, che è stata chiamata a compiere tutti i rilievi del caso per accertare quanto accaduto in via delle Capanne, teatro dell'incidente.

Il ragazzo, secondo quanto si apprende, mentre stava percorrendo la via avrebbe perso il controllo della moto, uscendo fuori strada. Soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia (dove è attualmente ricoverato), i medici hanno riscontrato un politrauma, con una prognosi di 30 giorni.