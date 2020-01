Finisce con l'auto in un campo: ritirata patente ad un 24enne a causa dell'alcol

Ha distrutto l'auto, finendo fuori strada in un campo, ed ha perso, per un lasso di tempo non breve, la patente di guida. L'incidente era avvenuto, nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, sulla strada provinciale 100 nel tratto da San Giustino a Pistrino.

Una brutta notte dunque per un 24enne del posto che dopo le cure in ospedale, ha dovuto effettuare anche l'alcol test che ha dato un verdetto preciso: il tasso di alcool nel sangue era di 2,19 g/l, quindi oltre 4 volte superiore al limite massimo consentito pari a 0,5 g/l.

I Carabinieri hanno quindi proceduto al ritiro della patente di guida, essendo prevista la sospensione del documento guida fino ad un massimo di ben 2 anni e la revoca in caso di recidiva, ma anche una denuncia a piede libero per avere rifiutato gli accertamenti finalizzati al controllo sull’eventuale uso di stupefacenti.