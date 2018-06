Scontro tra auto e bicicletta, turista ferito e trasportato in ospedale

Se la caverà con una trentina di giorni di prognosi, un ciclista di origine tedesca che nel pomeriggio di ieri, domenica 10 giugno, è rimasto coinvolto in un incidente lungo la strada San Giovanni del Pantano. Da quanto si apprende un'auto e il tusita in sella alla biclicletta stavano viaggiando nello stesso senso di marcia quando - per cause ancora in fase di accertamento - sono entrati in collisione.

Ad avere la peggio nell'urto è stato l'uomo in sella alla bici, un anziano di 78 anni, soccorso dal 118 dopo l'allarme lanciato dal conducente dell'auto che si è immediatamente fermato per prestare soccorso all'uomo. I sanitari del 118 a bordo dell'ambulanza hanno trasportato il 78enne all'ospedale Santa Maria della Misericordia dove è stato ricoverato in Ortopedia. Le sue condizioni non destano, fortunatamente, particolari preoccupazioni. La dinamica è ancora al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto per tutti i rilievi del caso.