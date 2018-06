Raccordo Perugia-Bettolle, auto si ribalta dopo scontro: tre feriti, traffico rallentato

Un grave incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi intorno alle 18,30 sul raccordo Perugia-Bettolle in direzione Valdichiana tra le uscire di Tuoro sul Trasimeno e Castiglione del Lago. Due auto, per cause ancora in via di accertamento, si sono scontrate violentemente: una delle due si è ribaltata più volte sull'asfalto per fortuna non colpedo altri veicoli. Sul posto sono intervenute anche le squadre dei Vigili del Fuoco e della polizia stradale, oltre che il 118. Dalle prime indiscrezioni si parla di 3 feriti, ma nessuno in pericolo di vita.