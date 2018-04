Schianto lungo il Raccordo, tamponamento tra auto e due mezzi pesanti: un ferito

E' di un ferito (fortunatamente lieve) e di tre veicoli coinvolti, l'incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 aprile, lungo il Raccordo Perugia - Bettolle. Da quanto si apprende si tratta di un tamponamento tra un'auto e due mezzi pesanti, tra cui un autocarro. La dinamica di quanto accaduto è ora al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta anche per monitorare la viabilità che ha subito pesanti ripercussioni. L'incidente è accaduto in carreggiata Ovest direzione Lago Trasimeno al chiometro 58. Sul posto, per prestare le prime cure al ferito, anche i sanitari del 118.